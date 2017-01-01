В Перми появится организация по демонтажу незаконной рекламы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

В Перми с января 2019 года начнёт работу муниципальная организация по демонтажу незаконной наружной рекламы. Об этом власти Перми сообщили в среду, 12 декабря, на заседании комитета Пермской гордумы по городскому хозяйству.

Куратором организации будет департамент имущественных отношений администрации Перми. На заседании было объявлено, что для запуска проекта из бюджета выделят порядка 20 млн руб., на которые организация будет содержаться в течение 2019 года.

В штат новой структуры войдут 17 сотрудников. Демонтированные ими рекламные конструкции будут храниться на базе на ул. Волочаевской.

Напомним, с 1 января 2019 года в Перми начинает действовать новая схема расположения рекламы, включающая 916 конструкций. Сейчас в городе стоят ориентировочно 1,4 тыс. конструкций, из которых, по мнению мэрии, незаконными являются примерно 500 конструкций. По мнению представителей рекламного бизнеса, их не более 300. Все договоры по ним заканчиваются не позднее конца декабря нынешнего года.

Конкурсы по розыгрышу мест для рекламы по новым правилам пройдут в январе.