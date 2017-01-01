Мэрия Перми отсудила у должников почти 150 млн руб.

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За 11 месяцев 2018 года городской департамент земельных отношений отсудил у должников 149,6 млн руб., сообщили в мэрии Перми.

Это на 25,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 67 млн руб. взыскано по искам 2017 года. Всего на конец ноября департаментом подано 1018 судебных исков против 801 иска за аналогичный период 2017 года. Самый крупный долг, который удалось взыскать в 2018 году, составил 4,4 млн руб.

Увеличение числа исковых заявлений связано с новой политикой департамента в вопросах борьбы с земельными долгами, отмечают чиновники. В этом году арендаторы получали в свой адрес претензии, а в случае неуплаты — повестки в суд даже за самое минимальное несоблюдение сроков платежа.

Параллельная работа по взысканию долгов ведётся Управлением Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, а также районными комиссиями по укреплению платёжной дисциплины. По итогам трёх кварталов 2018 года, во всех районах Перми состоялось 61 заседание комиссии, где были рассмотрены дела по 718 земельным должникам с общей суммой задолженности 38,1 млн руб. Благодаря работе комиссии 9 млн руб. удалось вернуть в городской бюджет.

Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений:

— Мы не просто боремся с должниками, заваливая их судебными исками. Мы создаём условия, при которых неплательщиков по умолчанию становится меньше. Но всегда находятся те, кто не хочет соблюдать общепринятые правила. С ними мы общаемся в суде. В следующем году мы ещё больше усилим это направление работы, пока не сведём количество должников к минимуму.