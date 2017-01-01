Власти представили перечень дорог Пермской агломерации, которые отремонтируют в рамках нацпроекта в 2019 году

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Фото: Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края обнародовало перечень дорог Пермской агломерации (входят Пермь, Краснокамский, Добрянский и Пермский районы), которые будут отремонтированы в рамках проекта «Безопасные и качественные дорогы» в 2019 году.

В перечень вошли 50 участков дорог и улиц местного значения. В общей сложности будет отремонтировано 62 км дорожного полотна, в том числе 23,6 км в Перми, 23,5 км в Пермском районе, 4,4 в Добрянском и 11 в Краснокамском.

Список дорог опубликован на сайте министерства транспорта Пермского края в разделе «Проектная деятельность».

Как сообщили чиновники, перечень дорог регионального значения для ремонта на 2019 год ещё дорабатывается. Он также будет опубликован после окончательного утверждения.

Напомним: национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединит 104 городских агломерации из 83 субъектов. Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены дальнейшие приоритеты развития нашей страны, и проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одним из таких приоритетов.

Новшество в том, что в проект добавляется вся региональная сеть Пермского края с целью доведения уровня нормативных региональных дорог в крае до 74% к 2024 году.