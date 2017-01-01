В погоне за метром ТОП-8 крупнейших объектов жилищного строительства, появившихся в Перми в 2018 году

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По данным администрации города Перми, по состоянию на 8 октября в городе разрешение на ввод в эксплуатацию (выполнен весь цикл строительных работ, у застройщика есть все необходимые документы) выдано в отношении 33 многоквартирных объектов.

Только восемь из них жилой площадью 11 и более тыс. кв. м. Лидером среди районов стал Мотовилихинский — там сдано четыре таких крупных объекта. Два больших жилых комплекса сданы в Свердловском районе. По одному — в Дзержинском, Индустриальном, Кировском и Орджоникидзевском.



Мы расположили самые крупные жилищные объекты, появившиеся в Перми в уходящем году, в порядке убывания жилой площади.

ЖК «Верба»

Самый крупный по жилой площади многоквартирный дом, сданный в этом году расположен по адресу: ул.Окулова, 62 (Дзержинский район). Разрешение на его ввод выдано в июне. ЖК «Верба», застройщиком которого выступило ООО «Инвест Строй» имеет жилую площадь 20,7 тыс. кв.м. И хотя по формальным признакам это новостройка, но строительство объекта продолжалось 10 лет. А обладатели квартир за последние годы устроили несколько митингов. В итоге дом построен и сдан.

Это 25-этажный монолитно-каркасный со встроено-пристроенными общественными и административными помещениями и подземной автостоянкой.

ЖК «Мирный»

Второй по масштабам — ЖК «Мирный», расположенный по адресу: ул. Советской Армии, 60 (Индустриальный район, разрешение на ввод выдано в сентябре). Застройщиком объекта выступило ООО «Петрострой». Жилая площадь объекта составляет 16,5 тыс. кв.м. Это также 25-этажный монолитно-каркасный дом со встроено-пристроенными помещениями.

ЖК «Мотовилихинsky»

Третий по масштабам — ЖК «Мотовилихинsky» на ул. Гашкова, 53 (Мотовилихинский район, разрешение на ввод выдано в августе). Жилая площадь объекта — 15,3 тыс. кв.м. Застройщик — АО «СтройПанельКомплект» — позиционирует дом переменной этажности (10 — 13 этажей) как возведённый из тёплой трёхслойной панели, которая задерживает тепло в холодную уральскую зиму.

ЖК «Водники»

Четвёртый по масштабам — один из домов ЖК «Водники» на ул. Судозаводская, 15а (Кировский район, разрешение на ввод выдано в апреле). Застройщиком выступило АО «Специализированный застройщик ПЗСП». 12-этажный дом имеет жилую площадь в 13,4 тыс. кв.м. Наружные стены дома выполнены из автоклавного газобетона.

Елькина, 39

Жилой дом, плозадью 12,6 тыс. кв.м. расположен на Елькина, 39 (Свердловский район, разрешение на ввод выдано в феврале). Застройщиком выступило ЖСК «Елькино». Это 20-этажный монолитно-каркасный дом с облицовкой керамическим кирпичом. Дом также относился к категории проблемных из-за банкротства первого застройщика.

ЖК «Мята»

Ещё один объект от АО «Специализированный застройщик ПЗСП» расположен по адресу: ул.Баранчинская, 12 (Мотовилихинский район, разрешение на ввод выдано в октябре). Это 16-этажный дом жилой площадью 12,1 тыс. кв.м. Наружные стены выполнены из автоклавного газобетона.

ЖК «Грибоедовский»

В этом году сдан ещё один из девяти домов ЖК «Грибоедовский» от АО «ПИК-Регион». На этот раз по адресу: ул. Грибоедова, 72 (Мотовилихинский район, разрешение на ввод выдано в январе). Это 27-этажный дом жилой площадью 11,9 тыс. кв.м.

ЖК «Журавли»

Один из объектов ЖК «Журавли» — на ул. Вильямса, 51а (Орджоникидзевский район, разрешение на ввод выдано в мае) — 27-этажная секция жилого дома площадью 11,3 тыс. кв.м. Застройщиком выступило ООО «Петрострой».

Справка:

Всего за восемь лет (с 1 января 2010 года по 8 октября 2018 года) в Перми общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 5 млн 048 тыс. кв.м. Общее количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию составило 510. Если разбить статистику по районам города, то больше всего разрешений выдано в Мотовилихинском районе — 124. А наибольшее количество введенного жилья зафиксировано в Свердловском районе — 1,133 млн кв.м.

По словам специалистов рынка строительства, особенностью 2018 года стало снижение показателя ввода нового жилья. Связано это и с общеэкономической ситуацией и с ужесточением как федерального, так и местного законодательства к застройщикам. Большое число жилых домов — не полностью новый проект, а «добавление» в уже существующие комплексы. Когда имеющийся «земельный ресурс» будет использован (полностью введёны в эксплуатацию все запланированные дома жилого комплекса), то существует вероятность, что не все застройщики будут активно браться за новый участок. Как следствие — падение показателей ввода жилья могут продолжиться.