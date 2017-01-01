Два музея Пермского края вошли в ТОП-50 музеев России

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Портал «Культура.РФ» подвёл итоги всероссийского онлайн-голосования «Мой любимый музей». Конкурс проводился при поддержке федерального Министерства культуры в период с 4 по 26 ноября 2018 года. Принять участие в нём мог каждый житель страны. Для этого необходимо было авторизоваться через профиль в любой из трёх популярных социальных сетей.

В числе лучших музеев оказались Этнографический парк истории реки Чусовой (26-е место) и Пермская государственная художественная галерея (46-е место).

Лидером народного рейтинга признан музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» (Московская область). В тройке лидеров оказались также Музей Победы (Москва) и Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург). Всего в голосовании приняли участие свыше 1,6 тыс. российских музеев. Полный список музеев опубликован на сайте Минкульта РФ.