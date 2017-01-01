Сотрудников «Азота» научили пользоваться уникальным оборудованием

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В цехе высших алифатических аминов (ВАА) филиала «Азот» прошло обучение аппаратчиков по модульной программе курса целевого назначения. В течение двух месяцев 23 сотрудника цеха углублённо изучали сложнейшие технологические процессы, которые происходят внутри оборудования единственного в России производства подобной продукции.

Программой предусмотрено изучение теоретических основ органической, неорганической и физической химии, происходящих процессов в насосном, компрессорном, теплообменном и ёмкостном оборудовании. Обучение проходили представители трёх профессий: аппаратчики синтеза 5-го и 6-го разряда, аппаратчики перегонки аммиака 4-го и 5-го разряда и аппаратчики перегонки аминов 6-го разряда.

Ян Пограничный, заместитель начальника цеха ВАА филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по технологии:

— Наше производство заметно отличается от других цехов предприятия. Есть определённая сложность в научном описании технологических процессов. Наша задача — объяснить работникам, что происходит внутри аппаратов. Это невозможно увидеть, это можно только представить.

Модульная программа курса целевого назначения напоминает институтский курс, правда, знания даются уже на месте, с практическим применением. Впереди у азотчиков итоговый экзамен и применение полученных знаний на практике.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО ОХК «УРАЛХИМ»:

— Цех высших алифатических аминов действительно уникальный, такого в нашей стране больше нет. Поэтому мы уделяем большое внимание подготовке персонала этого цеха. Читали лекции преподаватели теоретического обучения — специалисты цеха ВАА.

Источник — пресс-служба АО ОХК «УРАЛХИМ»