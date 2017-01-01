КРПК объявила конкурсы на строительство домов третьей очереди ЖК «Любимов»

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

АО «Корпорация развития Пермского края» объявило конкурсы на строительство ещё четырёх многоквартирных домов в ЖК «Любимов», который возводится для переселения жителей Березников из зоны техногенной аварии. Соответствующие документы размещены на портале госзакупок 4 декабря. Компании могут направлять предложения со дня размещения закупок. Окончание приёма заявок и вскрытие конвертов состоится 18 декабря 2018 года.

Подрядчики будут определены по итогам двух конкурсов. Согласно документации, строители должны будут возвести в квартале №15 три и один 16-этажные дома соответственно. Срок ввода в эксплуатацию всех домов — 2020 год. Общая площадь трёх многоквартирных домов составит 43,6 тыс. кв. м, общая площадь четвёртого дома — 27,4 тыс. кв. м.

Отметим, к ноябрю 2018 года новоселье в новостройках ЖК «Любимов» отметили порядка 3 тыс. человек. Сейчас на правобережье завершается строительство двух многоэтажных домов первой очереди, продолжается возведение 13 домов второй очереди. Предполагается, что в общей сложности до 2021 года в ЖК «Любимов» построят дома на 6 тыс. новых квартир, куда переедут более 14 тыс. человек.

В правительстве Прикамья напоминают, что переселение березниковцев ведётся под контролем Правительственной комиссии по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Верхнекамье и полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Инспекция объектов запланирована в рамках визита полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в Пермский край, который начался сегодня, 6 декабря.