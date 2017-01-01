Сотни пермяков займутся йогой на заводе
В это воскресенье, 9 декабря с 11:00 до 15:00 на заводе имени Шпагина состоится благотворительный йога-марафон «Дышать», соообщили в благотворительном фонде «Дедморозим». Принять участие в марафоне уже решили более 250 пермяков.
Участники «Дышать» сделают традиционные 108 кругов Сурьи Намаскар, что переводится как «Приветствие солнцу». Йога-комплекс будет выполняться под звуки живой музыки: барабанов, гонга и кошей. Присоединиться к «Дышать» и поддержать таким образом тяжелобольных детей могут даже те, кто не занимается йогой профессионально. Помимо традиционных 108 кругов Сурьи Намаскар 9 декабря на заводе пройдут мастер-классы по гвоздестоянию, цигуну, цирковому мастерству и медитативному рисованию — всего 15 встреч. Пермяков приглашают посетить йога-марафон всей семьёй, в течение всего дня здесь будет работать детское пространство, где с детьми будут лепить, рисовать и готовить поделки педагоги и волонтёры.
Стоимость участия в марафоне и мастер-классах — 500 руб. для взрослого, 200 руб. для ребёнка от 5 лет. Взносы можно оставить при входе. Ознакомиться с программой события и пройти предварительную бесплатную регистрацию можно по ссылке.
«Твой выдох — это чей-то вдох» — так звучит слоган йога-марафона «Дышать». Все собранные на марафоне средства помогут подопечным фонда «Дедморозим», которые могут дышать только с помощью специального оборудования: аппаратов ИВЛ, аспираторов, откашливателей. Поддержка неравнодушных людей нужна таким детям как воздух. Помочь тяжелобольным детям дышать может каждый, поделившись посильной суммой любым удобным способом на сайте «Дедморозим».