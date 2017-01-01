В Перми школьник бросился под поезд

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По информации «Нового компаньона», ученик одной из школ Ленинского района Перми, учащийся в 10 классе, бросился под поезд. Эти сведения подтвердили в его школе, отказавшись предоставить любую уточняющую информацию: «Перезвоните во второй половине дня, сейчас руководство общаться не может». По предварительным данным, ребёнок погиб.

В краевом ГУ МЧС сообщили, что проведут проверку этой информации. Подробности уточняются.