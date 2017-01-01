Начались продажи коммерческих помещений в ЖК «Маяк»

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PAN City Group предлагает коммерческие помещения на 1-м этаже жилого комплекса «Маяк»* на Стахановской, 1а. Новый жилой комплекс располагается в густонаселённом районе с развитой инфраструктурой и удобным расположением рядом с ключевыми транспортными магистралями.

В продаже три коммерческих помещения с отделкой, площадью 36 кв. м, 42,3 кв. м и 69,7 кв. м. Нежилые помещения имеют вход со стороны ул. Стахановской, что обеспечивает удобный доступ для ваших клиентов.

Стоимость продажи помещений на данном этапе строительства — 53 тыс. руб. за 1 кв. м!

Компания PAN City Group** предлагает удобные условия рассрочки платежа*** с первоначальным взносом от 15%. Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, или по тел. (342) 257-00-12.

*Застройщик — ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и dom-mayak.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

**ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО «СИТИ Проект».

***Рассрочку предоставляет ООО «СИТИ Проект».

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