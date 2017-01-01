Березниковские студенты получили дополнительные стипендии от «Азота»

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Лучшим пяти студентам Березниковского политехнического техникума (БПТ) и пяти студентам Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) вручены сертификаты на получение стипендии.

Сертификат даёт право на получение финансовой поддержки и выплачивается как дополнительная стипендия на протяжении полугодия. Такая практика поощрения лучших студентов со второго по четвёртый курс по итогам сессий в филиале «Азот» существует с 2012 года. Кроме того, стипендиаты имеют реальные перспективы дальнейшего трудоустройства в филиал «Азот». При конкурсном отборе студентов на получение стипендии учитываются успеваемость, активное участие в олимпиадах и в жизни учебного заведения.

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Компания «УРАЛХИМ» придаёт большое значение профессионализму своих будущих сотрудников. Стипендии от «Азота» лучшим студентам — это своего рода инвестиции в будущее нашего предприятия. Мы надеемся, что после окончания учебных заведений к нам придут настоящие профессионалы.

Филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» давно и плодотворно сотрудничает с БПТ и с БФ ПНИПУ. Это не только вручение именных стипендий за успешную учёбу и активную научную деятельность. Специалисты филиала осуществляют экспертизу учебных программ, возглавляют экзаменационные комиссии. Студенты технических специальностей ежегодно проходят практику на предприятии, лучшие после окончания учебного заведения становятся частью коллектива филиала «Азот».

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— Только за последние пять лет 147 выпускников техникума и 75 выпускников университета были трудоустроены в филиале «Азот». Кроме того, сейчас 84 наших работника без отрыва от производства получают высшее образование в стенах БФ ПНИПУ.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

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