В 2019 году в рамках инициативного бюджетирования реализуют 170 предложений жителей края

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В среду, 28 ноября, на заседании правительства Пермского края власти подвели итоги реализации проектов инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления (ТОС).

Как сообщил глава Прикамья Максим Решетников, в этом году при активном участии жителей удалось реализовать 170 проектов. Из них 68 — в рамках работы ТОСов, 102 — инициативного бюджета.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Прежде всего, эти проекты отражают потребности людей: детские и спортивные площадки, ремонт дорог и тротуаров, водопроводов и скважин, благоустройство скверов и парков. Показатели этого года в очередной раз подтвердили, что население хочет работать вместе с властью над решением местных задач, принимать участие в жизни своих территорий. Такую активность только приветствуем. Поэтому — продолжаем наращивать объёмы финансирования инициатив граждан.

Кроме того, на заседании подвели результаты конкурсов проектов инициативного бюджетирования и ТОС на 2019 год.

Всего в министерство территориального развития Пермского края поступило 446 проектов: по инициативному бюджетированию — 306, по ТОС — 140. Победителями признаны 170:118 проектов инициативного бюджетирования и 52 проекта ТОС.

Как отметил в своём докладе первый заместитель председателя правительства — министр территориального развития Роман Кокшаров, в следующем году будут реализованы 170 инициатив граждан, большинство из которых направлено на ремонт водопроводов, что является второй год приоритетным направлением по проектам инициативного бюджетирования.

Также на заседании с предложением по развитию проектов инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления выступил председатель Совета муниципальных образований Пермского края, глава Пермского района Александр Кузнецов. По его словам, в 2018 году по итогам конкурсов на реализацию проектов жителей сформировалась экономия, которую можно было бы направить на другие проекты жителей. Губернатор эту идею поддержал и поручил министерству территориального развития организовать круглый стол по вопросам реализации ТОС и инициативного бюджетирования в первом квартале 2019 года.

Отметим, в этом году в бюджете Пермского края на реализацию проектов ТОС и инициативного бюджетирования предусмотрено порядка 128 млн руб. К 2021 году планируется увеличить объём поддержки до 139 млн руб.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края