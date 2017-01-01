Подрядчиков обязали за два дня устранить замечания по уборке пермских тротуаров

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Фото: Администрация Перми

Вечером в понедельник, 26 ноября, глава Перми Дмитрий Самойлов проверил, как подрядчики справляются с уборкой снега в краевой стоилце. Нарекания мэра вызвали состояние пешеходных дорожек и недостаточно вычищенные парковочные карманы. Устранить замечания подрядчики должны в течение двух дней.

Как сообщили в мэрии, в выезде приняли участие заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич, главы администраций Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов, представители управления внешнего благоустройства, районных учреждений благоустройства и подрядных организаций.

Ключевыми темами выезда стали обработка и уборка тротуаров, зачистка парковочных и заездных карманов. Маршрут был во многом составлен на основе обращений в социальных сетях. Пользователи жаловались на скользкие тротуары в центре города. В рамках выезда были осмотрены Соборная площадь, площадь Центрального рынка, парковочные карманы и тротуары улиц Ленина, Екатерининской, Пушкина, Луначарского и Комсомольского проспекта, Островского.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Сегодня посмотрели основные точки с высокой концентрацией пешеходного трафика. Яркий пример — это территория возле Центрального рынка. Констатирую неудовлетворительное содержание площади и перехода. Подрядчикам поставлен срок двое суток для наведения здесь порядка. Состояние парковочных карманов также оставляет желать лучшего, люди платят за парковку, поэтому они должны быть в нормативном состоянии.

Также глава Перми поставил задачу подрядчикам, контролирующим органам и административно-технической инспекции обращать особое внимание на содержание тех мест, где будут отмечаться новогодние праздники, районным администрациям — контролировать уборку во дворах.

Отметим, ежедневно в уборке улично-дорожной сети города задействованы более 200 единиц техники и порядка 300 рабочих.

Подрядные организации просят водителей по мере возможности убирать машины вдоль обочин и на парковках в ночное время, так как это мешает работе снегоуборочной техники.

Напомним, замечания по уборке улично-дорожной сети пермяки могут направлять в отдел благоустройства администрации своего района и в МКУ «Благоустройство района». Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в свою управляющую организацию или в отделы ЖКХ администрации своего района. Телефоны можно найти здесь.

Кроме того, жители Перми могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории центрально-планировочного района в сфере благоустройства в городскую административно-техническую инспекцию по телефону 212-78-01.