В Прикамье разработают мобильное приложение для внутреннего туризма

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Об этом стало известно 24 сентября на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края.

Приложение создадут для стартовавшего в крае туристического проекта «Не сиди дома». Проект предполагает создание коротких маршрутов продолжительностью один-два дня, «маршрутов выходного дня», чтобы туристы могли посетить Пермский край в выходные и праздничные дни. Одна из «сверхзадач» проекта «Не сиди дома» — привлечь к концу 2019 года более 20 тысяч жителей к путешествию по родному краю в выходные и праздничные дни.

Как отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, планируется, что проект «Не сиди дома» в пилотном режиме будет реализован уже до наступления 2019 года. Сейчас территории формируют экспертные группы, куда в обязательном порядке будут входить представители молодёжи. До 10 октября они направят свои заявки экспертному совету, состоящему из представителей профессиональных туроператоров, научного сообщества и молодежных объединений.

Он определит победителей, которые получат возможность продвижения своего маршрута на уровне края и брендирования всех своих туристических объектов. Активность в данном проекте станет одним из критериев при принятии решений о дальнейших формах поддержки той или иной территории. Предполагается, что проект станет ежегодным.

Мобильное приложение разработают именно для того, чтобы поиск достопримечательностей и оптимальных маршрутов был максимально удобным для каждого жителя края. Туры по первым территориям появятся в приложении уже в декабре. Их сформируют на основе отзывов первых тестовых групп.

Для более удобного поиска достопримечательностей и оптимальных маршрутов к ним в Прикамье будет разработано мобильное приложение. Туры по первым территориям появятся в приложении уже в декабре. Они будут сформированы на основе отзывов первых тестовых групп.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края