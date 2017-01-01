Житель Кунгура заплатит 250 тыс. рублей за курение в самолёте

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Жителя Кунгура обязали возместить авиакомпании «Победа» убытки на сумму 250 тыс. руб.. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Во время выполнения авиарейса Москва-Назрань в самолёте авиакомпании сработал датчик дыма. Нарушителем оказался житель Пермского края, который курил в туалете. Командир воздушного судна принял решение осуществить внеплановую посадку в Волгограде, чтобы свести к минимуму риск для пассажиров. Из-за этой ситуации рейс задержался почти на полтора часа. На нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Впоследствии ООО «Авиакомпания «Победа» в суде потребовала от него возместить ущерб, причинённый его действиями.

Несмотря на то, что защита ответчика пыталась настоять на том, что курение в туалете не несло существенной угрозы самолёту и пассажирам, суд с этими доводами не согласился. Действия командира экипажа признали правильным: в туалете находились легко воспламеняющиеся материалы, пластик и туалетная бумага. Их возгорание могло привести к разгерметизации воздушного судна и создать реальную опасность для пассажиров, так что решение посадить самолёт было полностью обоснованным.

Кунгурский городской суд решил удовлетворить иск авиакомпании и взыскать с ответчика порядка 250 тыс. руб. Последний пытался оспорить это решение в краевом суде, однако, потерпел неудачу.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться