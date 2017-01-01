Помещения транспортного колледжа на Вышке-II оборудовали под пожарное депо

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В микрорайоне Вышка-II открылось транспортное депо на 2 машины. Его размещение стало возможным благодаря тому, что строительная компания ПЗСП произвела капитальный ремонт учебных боксов на территории Пермского колледжа транспорта и сервиса. Соответствующее соглашение было заключено в начале августа краевыми властями, застройщиком и учебным заведением.

Михаил Сюткин, министр строительства Пермского края:

— Сегодня микрорайон Вышка-II активно застраивается. При этом мы выявили, что с точки зрения пожарной безопасности он не «закрыт» — пожарные наряды наиболее близко расположенных пожарных отделений не могут прибыть в случае опасности на место во временном радиусе 10 минут. Стратегически мы решаем этот вопрос с помощью адресной инвестиционной программы: в неё внесено строительство пожарного депо на 4 выезда в этом районе. А ближайшей нашей задачей было сделать пусть и временный, но хороший объект, который обеспечит «прикрытие» этой территории с точки зрения пожбезопасности.

Благодарим строительную компанию ПЗСП, её руководителя Алексея Дёмкина за оперативную помощь в решение вопроса пожарной безопасности жителей микрорайона. Важно, что после появления на Вышке-2 новой пожарной части в 2019 году, в оборудованных «ПЗСП» помещениях будет продолжено обучение для учеников колледжа профильных специальностей.

Как рассказал начальник управления капстроительства компании ПЗСП Константин Зверев, после заключения соглашения за несколько недель был проведён ремонт учебных боксов колледжа. Помещения не были предназначены для постоянного нахождения людей. Поэтому строительная компания произвела их утепление, укрепила заново оконные конструкции и выполнила ряд других работ для переоборудования под нужды пожарных. Теперь здесь имеется кабинет для размещения дежурной части, душевые комнаты и санузел, а также собственно гаражное помещение для двух пожарных машин.

Алексей Дёмкин, генеральный директор ПЗСП:

— Для ПЗСП это был первый опыт переоборудования помещений для размещения пожарной части. Мы постарались выполнить всё качественно и в срок, как и на всех наших объектах. Пока получаем положительные отзывы от пожарных, которые уже приступили к своей работе в этих помещениях, надеемся, им будет комфортно работать в созданных условиях.

Действительно, с 3 сентября здесь уже несут своё дежурство сотрудники отдельного поста пожарной части №1. Начальник отдела федеральной противопожарной службы по Пермскому краю Андрей Вшивков отметил, что за первые десять дней уже состоялось 11 выездов, 10 их них были именно на возгорания и пожары. Значит, пожарная часть здесь действительно востребована и решение о размещении временного пожарного поста было принято верно.

Напомним, в 2018 году в Прикамье в эксплуатацию были введены пожарные депо в Кизеле и поселке Яйва. Сейчас на стадии проектирования находятся ещё 4 объекта. До конца 2019 года депо будут сданы в Перми, Соликамске, селе Частые и поселке Засечный Чайковского муниципального района.