Долги муниципалитетов перед банками закроют кредитами из бюджета Пермского края Край будет предоставлять муниципалитетам беспроцентные кредиты сроком на один год

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Администрация Александровска

Сегодня, 18 сентября, на заседании комитета по развитию инфраструктуры министр финансов Пермского края Елена Чугарина в рамках Отчёта об исполнении бюджета края за первое полугодие также представила данные о бюджетах муниципальных образований.

По итогам полугодия доходы местных бюджетов составили 34,2 млрд руб., а расходы — 33,2 млрд. Но, как отметила Елена Чугарина, к концу года этот профицит должен перерасти в дефицит в размере 1,8 млрд руб.

По 34 из 46 муниципалитетов краевой минфин отмечает положительный рост поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов к аналогичному периоду 2017 года. Причём по 20 муниципалитетам рост составляет более 5%, а по девяти — выше 10%.

По одиннадцати территориям (Юрлинский, Ординский, Юсьвинский, Кочёвский, Кизеловский, Добрянский, Кунгурский, Оханский и Александровский районы, ЗАТО Звездный и Губаха) идёт снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов относительно уровня прошлого года. В основном, это связано со снижением роста доходов от НДФЛ. Например, где-то прекратили свою деятельность крупные налогоплательщики. Также муниципалитет может получить в этом году меньше доходов, чем в прошлом, так как в 2017 году их налогоплательщики имели разовые выплаты, дивиденды, или гасили задолженность прошлых лет.

На 1 июля сбалансированный бюджет имели 337 муниципальных образований. В том числе, у 86 муниципалитетов дефицит был «техническим» и сбалансирован остатками, которые у них были на начало 2018 года. Тем не менее, в девяти бюджетах дефицит не в полной мере был обеспечен собственными средствами и финансировался с помощью займов в коммерческих банках. Наибольшая доля дефицита, не обеспеченная собственными средствами, отмечена в бюджетах Краснокамского района (9,3%), Лысьвы (7,2%), Александровского (6,3%), Кизеловского района (4,1%), Полазны (3,5%), Добрянского (3,5%), Пермского района (2,6%), Чайковского городского поселения (0,8%), Осинского района (0,6%) и Краснокамска (0,5%).

Елена Чугарина пояснила, что ранее губернатор дал поручение муниципалитетам привести свои бюджеты к бездефицитности, и ряд муниципалитетов уже снизили или ликвидировали свои дефициты. Многие муниципалитеты, которые имели задолженность перед коммерческими банками, провели работу по снижению долговой нагрузки и заключили с банками соглашения на снижение процентных ставок. Как объяснила Елены Чугариной, по соглашению с Минфином РФ, процентная ставка кредитов для муниципальных образований не может быть больше ставки Центробанка в 8,25%. При этом у ряда муниципалитетов ставка была выше, а это критично для краевого правительства, так как по этому показателю край мониторит Минфин РФ.

В результате на 1 августа 2018 года 13 муниципальных образований Пермского края имели задолженность перед банком в объёме 254 млн руб. К концу 2018 года, по оценке краевого минфина, долг местных бюджетов может составить 353,6 млн руб., что на 22% больше, чем долг, который был в 2017 году. В связи с этим власти Прикамья решили помочь муниципалитетам и закрыть всю их задолженность перед коммерческими банками за счёт кредитов из краевого бюджета. «Это не безвозмездная финансовая поддержка, и бюджетные кредиты тоже потом нужно вернуть. Эти кредиты будут беспроцентными со ставкой в 0,1% и предоставляться с условием принятия в будущем бездефицитных бюджетов. Так как муниципалитеты берут у банков кредиты, не имея источников для их погашения, мы берём весь дефицит на краевой уровень и введём для муниципалитетов полный запрет на привлечение кредитных средств банков», — пояснила краевой министр.

Отметим, в начале сентября рабочая группа по подготовке проекта изменений в бюджет на эту трёхлетку ко второму чтению увеличила по инициативе губернатора сумму кредитов из бюджета Пермского края, выделяемых бюджетам муниципальных образований с 200 до 300 млн руб. Предполагается, что муниципалитеты получат кредиты в этом году, и в 2019-ом погасят долг на 100 млн руб. Документ с этой новой поправкой планируется принять во втором чтении уже 20 сентября.

Пока кредиты из бюджетов края будут выдаваться только на 2019 год. Но Елена Чугарина не исключает, что после анализа исполнения муниципальных бюджетов за девять месяцев по ряду муниципалитетов будут приняты индивидуальные решения. «Ситуации у районов разные. Например, в Александровске градообразующее предприятие стоит, и у муниципалитета поступлений нет, и, явно, не предвидится. Если с этим муниципалитетом не работать и не компенсировать ему выпадающие доходы, то он и бюджетный кредит не погасит», — добавила министр.