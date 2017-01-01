В Прикамье количество выданных кредитных карт за год выросло на 66%

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По данным «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) в Пермском крае в августе банки выдали 19,4 тыс. кредитных карт. Это почти на 8 тыс. больше, чем в августе 2017 года. Рост составил 66,7%.

Аналогичная тенденция наблюдается практически во всех регионах России. По данным НБКИ в августе фактически установлен общероссийский рекорд по выдаче новых кредитных карт — 1 млн. штук (для сравнения, в августе прошлого года их было выдано 640 тыс.

По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина, рост связан, скорее, не с кризисными моментами, а с максимальным удобством именно этого вида кредитования.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Кредитование с использованием кредитных карт удобно не только банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, но и самим заемщикам. В том числе, благодаря условиям по льготному периоду по оплате процентов.