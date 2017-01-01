Власти заключили контракт на строительство школы в микрорайоне «Любимов» в Березниках

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Микрорайоне «Любимов»

Об этом стало известно по итогам рабочей поездки губернатора Пермского края Максима Решетникова в Березники. Глава региона проинспектировал ход строительства жилых домов и детского сада микрорайоне «Любимов», куда переселяются жители города из зоны техногенной аварии.

По словам губернатора, не все здесь идет «гладко», но вопрос находится на его личном контроле. «Да, есть проблемы и задержки, но в целом мы ситуацию переломили в прошлом году, и строительство идет. Стройка идет как по самим домам, так и по дорогам, и по социальной инфраструктуре, — прокомментировал организацию работы по строительству новых домов губернатор Максим Решетников.

Контракт на строительство школы в микрорайоне заключён с ООО «ИнтерСтрой» 13 сентября. Школу возведут в квартале №12, работы начнутся уже в сентябре. Проектная мощность будущего учебного заведения — 1224 места. Школа будет построена по типовому проекту с учетом погодных и геологических условий микрорайона «Любимов».

Кроме того, сейчас в микрорайоне «Любимов» завершается строительство детского сада на 240 мест. В настоящее время осуществляется монтаж вентилируемого фасада, выполняются внутренние отделочные работы, благоустройство территории. Предполагается, что дети смогут прийти в новый детский сад уже зимой. Строительство детского сада полностью финансово обеспечено. На строительство было направлено 209,6 млн руб.



