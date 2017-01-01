На обходе Куеды построят путепровод над железнодорожной линией «Казань-Екатеринбург»

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В Пермском крае продолжается строительство дорожного обхода Куеды, который позволит пропускать транзитный транспорт в обход посёлка.

Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, в рамках обхода над расположенной рядом с посёлком железнодорожной линией «Казань-Екатеринбург» построят путепровод длиной почти 80 м. Он позволит обеспечить безопасность и непрерывность движения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

На обходе уже выполнены работы по разработке выемки (90%), возведению насыпи, переустройству газопровода, монтажу трубы из гофрированного металла. Далее подрядчику предстоит провести значительные работы по переустройству объектов инженерной инфраструктуры различных хозяйствующих субъектов.Кроме того, на объекте произведут устройство морозозащитного, дренирующего слоя, верхнего слоя покрытия, устройство и укрепление обочин.

Напомним, работы ведёт ООО «Мостотряд №123». Сумма контракта 662 млн руб, срок сдачи объекта — до 30 ноября 2019 года.

Источник —пресс-служба администрации губернатора