У ФК «Звезда» появился собственный сайт

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермский футбольный клуб «Звезда» открыл собственный сайт. Об этом представители клуба сообщили в официальной группе команды Вконтакте. На сайте будет размещаться вся информация о жизни клуба и его подопечных — состав команды, расписание матчей, последние новости и комментарии.

Напомним, клуб возродили летом 2018 года после закрытия пермской команды премьер-лиги «Амкар». Звезда выступает в Профессиональной футбольной лиге, третьим по рангу футбольном турнире страны.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться