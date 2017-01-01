В ЕР назвали праймериз залогом успеха на местных выборах

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Об этом на пресс-конференции, посвящённой итогам избирательной кампании сообщил исполняющий полномочия секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. По его словам, ЕР — единственная из всех российских партий, кто проводит предварительное голосование. При этом он отметил, что результат выборов достигнут в ходе напряжённой борьбы.

Вячеслав Григорьев, исполняющий полномочия секретаря пермского регионального отделения партии «Единая Россия»:

— На протяжении избирательной кампании ряд местных аналитиков и политтехнологов из других городов прогнозировали провальные результаты для «Единой России». Например, особенно «наводили ужас» на кампанию в Краснокамске, голосование в котором в итоге прошло бесконфликтно и без нарушений. И результаты «ЕР» год от года опровергают скептические прогнозы некомпетентных специалистов.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Пермском крае прошел Единый день голосования. В 36 территориях края было избрано 1860 депутатов. По предварительным данным, кандидаты от «Единой России» получили 71,3% мандатов.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»