«Уралхим» внедряет систему автоконтроля обходов оборудования на «Азоте»

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

г. Березники, Пермский край, Россия — 05 сентября 2018 года. В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» закончен первый этап внедрения автоматизированной системы «Ход-тест», которая предназначена для контроля за совершением обходов оборудования технологическим персоналом.

Система автоматизированного контроля обходов внедрена на агрегатах №1 и №2 аммиачного производства филиала «Азот». Теперь технологический персонал, который проверяет показания приборов на оборудовании и состояние аппаратов цеха, должен фиксировать свои действия с помощью контрольно-учетных приборов и специальных датчиков, включенных в программу «Ход-тест». Для сотрудников смены, которые должны осматривать агрегат, были разработаны маршрутные карты обходов и обозначено, в какое время, в каком месте должен находиться тот или иной человек при обходе.

Проходя по всем ключевым точкам маршрута, включая точки отсчета на центральном пульте управления, технологический персонал прикладывает учетный прибор к каждой отметке. В конце смены данные загружаются в программу 1С:ТОиР и создается база для будущего отчета о работе. В итоге, можно увидеть: во сколько была совершена каждая отметка и соответствуют ли показания заданному времени.

Сейчас система «Ход-тест» внедряется и в остальных производственных подразделениях филиала «Азот». До конца года необходимо смонтировать 800 точек контроля по 121 рабочему месту, установить 20 новых компьютеров и объединить их в общую сеть. Следующий цех, где установят подобную систему контроля — отделение Б производства неконцентрированной азотной кислоты — №5. Работы по монтажу системы выполняются силами работников цеха КИПиА «Азота».

Николай Волков, начальник управления — руководитель проекта технического обслуживания и ремонта (ТОиР) филиала «Азот»:

— Главная задача, которая решается благодаря внедрению автоматизированной системы «Ход-тест», — это усиление контроля за оборудованием и создание прозрачной картины того, как персонал совершает обходы. Начальник смены видит во сколько ушел на обход сотрудник, во сколько вернулся, с какой скоростью он его делает и какому аппарату уделил большее внимание. Эта информация будет доступна для анализа всем заинтересованным руководителям в системе 1С:ТОиР. Тем самым на предприятии повысится качество проведения обходов, усилится контроль за технологическим оборудованием, что, в свою очередь, позволит своевременно реагировать на внештатные ситуации.

Пресс-служба филиала «Азот»

АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»