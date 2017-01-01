В Прикамье могут снизить размер транспортного налога для «старых» автомобилей Зато ставку для владельцев сверхмощного транспорта предложили поднять почти в два раза

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Фото: Константин Долгановский

В конце августа группа депутатов внесла в Законодательное собрание проект поправок в Закон «О транспортном налоге на территории Пермского края». В качестве авторов выступили депутаты Александр Шалаев, Игорь Папков, Александр Шицын, Алексей Золотарёв, Александр Борисов, Юрий Борисовец, Олег Постников, Татьяна Миролюбова и Илья Шулькин.

В пояснительной записке говорится, что нынешние ставки транспортного налога действуют на территории края с 2010 года, и за этот срок накопленная инфляция достигла 82%. Кроме того, сейчас в Прикамье размер ставок для большинства категорий транспортных средств значительно ниже ставок в других субъектах Приволжского федерального округа и размера, максимально допустимого Налоговым кодексом РФ.

Авторы законопроекта указывают, что сейчас владельцы транспортных средств уплачивают одинаковый налог не зависимо от того, старый у них автомобиль или новый. Однако, как правило, с увеличением возраста автомобиля его рыночная стоимость постепенно уменьшается. В результате владелец более дешёвого автомобиля обязан уплатить такую же сумму налога, как и владелец значительно более дорогого нового транспортного средства. Депутаты считают, что это приводит к уменьшению собираемости налогов с владельцев автомобилей старше пяти лет. Чтобы исправить ситуацию, они предлагают дифференцировать ставки транспортного налога в зависимости от возраста автомобиля — установить на более старые автомобили ставки ниже, чем на новые аналогичной мощности.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы краевого бюджета от установления более низких ставок налога на автомобили, с года выпуска которых прошло более пяти лет, авторы законопроекта предложили перераспределить налоговую нагрузку с владельцев маломощных транспортных средств на владельцев транспортных средств большой мощности.

Таким образом, после принятия законопроекта, например, ставка для владельцев автомобилей свыше 300 л.с повысится почти в два раза: с 58 руб. до 135 руб. в случае если, автомобиль моложе пяти лет, и до 115 руб., если старше 15 лет. С другой стороны, на автомобили до 100 л.с. моложе пяти лет предлагается оставить существующую ставку в 25 руб., и постепенно снижать её при увеличении возраста автомобиля.

Учитывая инфляцию, поправками предлагается изменить налоговые ставки практически для всех видов транспортных средств. Исключение составят лишь самолёты, вертолёты и иные воздушные суда, имеющие двигатели, самолёты с реактивным двигателем и самоходные транспортные средства и механизмы на гусеничном и пневматическом ходу.

Предполагается, что поправки в закон вступят в силу с 1 января 2019 года. В пояснительной записке говорится, что в Пермском крае транспортный налог перераспределяется между бюджетами муниципальных образований края и является существенным источником их доходов. Поэтому принятие законопроекта позволит увеличить налоговый потенциал бюджетов муниципальных образований оценочно на 413 млн руб. в год.

Проект поправок в закон о транспортном налоге предлагается рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Заксобрания уже в сентябре.