Хедлайнером на Дне пермской набережной станет группа «Несчастный случай»

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Набережная Камы

В ближайшее воскресенье, 2 сентября, в Перми в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» пройдут мероприятия, посвящённые Дню пермской набережной. Хедлайнером праздника станет группа «Несчастный случай».

Основные события развернутся на двух площадках — Соборной площади и амфитеатре на самой набережной. «Несчастный случай» отыграет перед пермяками с главной сцены на Соборной площади. Здесь же выступят артисты пермских театров и танцевальных школ города.

В амфитеатре на набережной выступят местные музыкальные коллективы и диджеи. На детской площадке, где оборудуют третью сцену, пройдут спектакли детских театров и илюзионное шоу.

В течение дня пермяки смогут принять участие в чемпионате по интеллектуальным играм, творческих мастер-классах, городском флешмобе по созданию открытки и большом танцевальном марафоне «Речные люди».

Ярким событием дня станет парад героев, который возглавят персонажи известных литературных произведений, фильмов и комиксов. Кроме того, во время праздника будет задействована акватория Камы, которая станет площадкой для необычного арт-объекта и парусной регаты. Вдоль берега подсвеченные светодиодами проплывут огромные буквы, которые складываются в философскую фразу «Жизнь течет своим чередом».

В финале праздника пермяков ждёт фейерверк.

Источник — пресс-служба городской администрации