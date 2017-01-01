1 сентября в Перми пройдёт «РябинаFest»

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В День знаний, 1 сентября в Перми пройдет фестиваль пермских дворов «РябинаFest». На нём подведут итоги благоустройства дворовых территорий краевой столицы и наградят наиболее активных жителей.

Праздник начнётся в 15.00 на набережной Камы. По задумке организаторов, набережная на некоторое время станет одним большим двором, на котором откроют спортплощадки, блошиный рынок, организуют различные мастер-классы и концерты уличных музыкантов.

Дети и взрослые смогут сыграть в дворовые игры, а на главной сцене пройдет праздничный концерт.

Организаторами фестиваля выступили: региональное отделение партии «Единая Россия», проект «Городская среда» партии «Единая Россия», пермское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России». Фестиваль проходит при поддержке правительства Пермского края, администрации Перми и Пермской городской думы.

Отметим, что проект «РябинаFest» стал победителем XX конкурса социально-значимых проектов «Город — это мы».

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»

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