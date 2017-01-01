Волжский университет водного транспорта не будет строить учебный центр у входа в пермский филиал


Дмитрий Енцов
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университет водного транспорта
Пермский филиал Волжского госуниверситета водного транспорта

О решении отказаться от идеи построить учебно-тренировочный центр напротив входа в главный учебный корпус в Перми (бульвар Гагарина, 33) руководство филиала объявило 23 августа на заседании комиссии по землепользованию и застройке Перми.

В качестве нового места для строительства рассматриваются дворовые территории учебного комплекса.

Ранее учебное заведение дважды выносило на комиссию вопрос о предоставлении участка перед главным корпусом под строительство нового центра, и дважды получало отказ. Причина — географическое положение нового строения, где планировалось расположить бассейн и тренажёрный зал. Большинство членов комиссии сочли, что центр заслонит вид на исторический корпус, поэтому предложили построить центр во дворе корпуса.

Несмотря на отказ от строительства в первоначальном месте, представители учебного заведения предложили всё равно сменить зонирование этого участка на зону учебных заведений (ЦС-2) «на будущее», чтобы стимулировать головной университет (расположен в Нижнем Новгороде) продолжать инвестиции в пермский филиал. В этом представителям пермского филиала было отказано, так как указанная территория проходит по границе зоны охраны ландшафта. По словам руководителя Госинспекции по охране объектов культурного наследия, там вообще нельзя ничего строить.


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