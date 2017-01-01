Прокуратура внесла представления по факту гибели девочки в Краснокамске

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Прокурор Краснокамского района Михаил Третьяков в надзорном порядке внёс два представления по факту гибели подростка в Краснокамске. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

По информации издания, первое представление направлено в адрес МАОУ «Средняя образовательная школа №3», где училась девочка, по факту бездействия сотрудников: класного руководителя, социальных педагогов и заместителя директора. Второе представление — в адрес муниципального управления образования, по факту бездействия директора школы Ильи Кордияка. В разговоре с РБК Тертьяков уточнил, что в апреле 2018 года прокуратура уже проводила проверку в образовательном учреждении. Тогда были выявлены схожие нарушения, но они не были устранены.

«Если бы все должностные лица вовремя обратили внимание на ситуацию, трагедии не было бы», — приводит слова Тертьякова РБК.

Сейчас прокуратура готовит третье представление — в адрес главы Краснокамского района Виктора Соколова — о бездействии муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних. Оно будет внесено в ближайшие дни.

В ходе проверки инцидента было выявлено, что в начале расследования смерти подростка школа предоставила характеристику девочки. В документе было указано, что ребёнок воспитывается в полной семье, родители работают. Однако на самом деле оказалось, что отец девочки отбывает уголовное наказание за распространение наркотиков, а мать не работает уже шесть лет.

Кроме того, прокуратура выявила, что подросток не был обеспечен питанием в школе, не посещал уроки физкультуры из-за плохого самочувствия. Ни учителя, ни классный руководитель не сообщили в надзорные органы об истощении девочки.

Также проверкой Росздравнадзора было установлено, что в феврале 2018 года при профосмотре у погибшего ребёнка был выявлен дефицит массы тела. После чего врачи районной больницы не направили девочку на соответствующее лечение и не сообщили о факте в органы опеки.

Напомним, 16 июля жительница Краснокамска увидела, что её 14-летняя дочь находится в бессознательном состоянии. Мать вызвала скорую, но прибывшие медики констатировали смерть девочки. Ряд СМИ сообщали, что погибшая и её мать находились в тяжёлом финансовом положении, и ребёнок мог умереть от истощения. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Также СУ СКР возбудило уголовное дело по статье «халатность». Следствие полагает, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности и не смогли своевременно выявить, что девочку в целях её безопасности нужно изъять у матери. В конце июля Краснокамский суд арестовал мать 14-летней девочки. Ей было предъявлено обвинение по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».

Добавим, что по поручению главы Следственного комитета России дело передали в Главное следственное управление СК РФ, оно находится на особом контроле ведомства.