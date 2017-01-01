Заседание суда по апелляции Телепнёва и Ванкевича состоится 19 сентября

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Александр Телепнёв и Сергей Ванкевич

Фото: Евгений Запискин

В Пермском краевом суде назначили дату судебного заседания по апелляционным жалобам экс-депутата краевого заксобрания Александра Телепнёва и продюсера Сергея Ванкевича. Оно состоится 19 сентября. Сами жалобы поступили в суд 21 августа.

Напомним, ранее Ленинский районный суд признал Телепнёва и Ванкевича виновными в избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в пермском клубе «Дом Культуры». Обоим подсудимым назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

При этом сейчас в отношении Александра Телепнёва расследуется ещё одно уголовное дело — об избиении молодого человека в том же клубе в начале текущего года.