Скончалась вторая пострадавшая после пожара на заводе в Соликамске

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вторая сотрудница АО «Соликамский завод «Урал» скончалась в больнице после полученных ожогов. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в Министерстве здравоохранения Прикамья.

Напомним, пожар в одном из цехов завода произошел 14 августа. В результате инцидента пострадали две сотрудницы предприятия, они получили сильные ожоги. Первая пострадавшая скончалась через несколько дней после происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Как пояснили в Следственном комитете России по Пермскому краю, после изучения всех обстоятельств произошедшего и ввиду смерти потерпевших дело может быть переквалифицировано на более тяжкую статью.

АО «Соликамский завод «Урал» — оборонное предприятие, которое производит заряды к двигателям ракет, пороха, артиллерийские боеприпасы и системы катапультирования.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться