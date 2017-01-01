Избирком Прикамья разрешил досрочное голосование на сентябрьских выборах

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Избирательной комиссией Пермского края принято решение разрешить досрочное голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае, назначенных на 9 сентября.

С 20 августа по 8 сентября 2018 года досрочно проголосуют жители 225 населенных пунктов 13 муниципальных районов, а также 264 избирателя в пос. Волынка, п. Мутиха, п. Сыпучи, п. Золотанка и один избиратель из деревни Акчим Красновишерского района.

Досрочное голосование каждые выборы проходит для жителей труднодоступных и отдаленных местностей. В основном к таким населенным пунктам относятся деревни, находящиеся не менее чем в 15 километрах от участковой избирательной комиссии. Также в данный перечень попали территории, с которыми отсутствует или затруднено транспортное сообщение, учитывая погодные условия в единый день голосования.

Все избиратели этих населенных пунктов будут отдельно уведомлены о дате и месте проведения досрочного голосования у них в территории.