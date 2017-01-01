Закон по отмене льготы по налогу на прибыль принят во втором чтении

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Депутаты ЗС Прикамья во втором чтении приняли изменения в Закон «О налогообложении в Пермском крае». Они предполагают отмену льгот по налогу на прибыль организаций. Решение принято единогласно.

Напомним, первое чтение состоялось в июне текущего года, а сама инициатива по отмене льготы исходила от губернатора Пермского края Максима Решетникова. Новые правила предусматривают изменения ставок по налогу на прибыль организаций: в 2018 году — 13,5%, в 2019 году — 14,75%, в 2020 году — 15,75%. Объём «выпадающих доходов» краевого бюджета из-за предоставления пониженных ставок по налогу на прибыль будет поэтапно сокращён до нуля в период с 2019 по 2021 годы.