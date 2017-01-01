Более 1,5 тысяч человек отказались от цветов ради детей

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В Фонде «Дедморозим» сообщили, что всего за несколько дней после старта акции «Цветы жизни» к ней присоединились 1538 участников. Родители и школьники принимают решение отказаться от индивидуального букета 1 сентября и подарить учителю один букет от класса, а сэкономленные средства потратить на лечение и уход за тяжелобольными детьми.

Напомним, что акция «Цветы жизни» фонда «Дедморозим» была объявлена в начале августа. В её рамках каждый желающий может отказаться от букета цветов, которые родители и школьники дарят на 1 сентября, и направить эти средства на лечение и уход за детьми-подопечными фонда. Акция проходит не только в Перми, но и в других городах края — Горнозаводске, Култаево, Соликамске, Добрянке, Березниках и Лысьве.

В фонде отмечают, что в прошлом году эту идею по своей инициативе подхватил целый ряд учебных заведений краевой столицы: лицей №10, гимназия №7, школы №№12, 22, 44 и 84. Тогда вместе с родителями и учителями пермские школьники перевели в «Дедморозим» почти 130 тыс. руб. В этом году акцию решено сделать краевой.

Заявки на участие в акции «Цветы жизни» принимаются до 31 августа по ссылке .