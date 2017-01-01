Один из самых известных футболистов «Амкара» тренируется со «Звездой»

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Иван Черенчиков решил поддерживать физическую форму на тренировках с пермской командой.

В тренировках пермского ФК «Звезда» принимает участие один из символов «Амкара» защитник Иван Черенчиков.

Вместе с основным составом новой футбольной команды он провёл несколько тренировок.

По словам пресс-атташе «Звезды» Дмитрия Романова, пока Черенчиков лишь поддерживает форму на тренировках и клуб его не собирается заявлять для участия в первенстве ПФЛ, хотя футболист сейчас не обременён контрактными обязательствами ни с одной из команд. Будет ли он включён в состав команды в будущем — решит тренерский штаб.

Напомним, 33-летний Иван Черенчиков играл за «Амкар» 15 лет — с 2002 по 2017 годы. Последним его клубом в 2017 году была калининградская «Балтика».







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