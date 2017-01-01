Фестиваль современного танца «Context. Диана Вишнёва» едет в Пермь

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В Пермском театре оперы и балета 7 сентября фестиваль «Context. Диана Вишнёва» представит вечер современной хореографии «Context Lab».

На вечере будут показаны постановки ведущих российских постановщиков, победителей конкурса хореографов «Context Lab».

Кроме того, в пермском театре оперы и балета состоится премьера балета Гойо Монтеро «Асандер» на музыку Рихарда Вагнера (в аранжировке Ури Кейна), Фредерика Шопена в адаптации Оуэна Бэлтона. Оригинальная музыка Бэлтона также прозвучит в постановке. Исполнят балет танцовщики пермского театра.

Информация о билетах появится позже, сообщают организаторы фестиваля.

Отметим, ежегодного арт-директором фестиваля современной хореографии «Context. Диана Вишнёва» выступает прима-балерина Мариинского театра и Американского театра балета Диана Вишнёва. В этом году фестиваль современной хореографии станет шестым за свою историю.