«Первый вопрос — экономика» Максим Решетников в телеинтервью РБК рассказал о развитии промышленности Прикамья и других результатах своей работы

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Максим Решетников

Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Максим Решетников в телеинтервью РБК рассказал о том, как развивается краевая промышленность, дорожном строительстве, занятости и других результатах работы. «Новый компаньон» приводит несколько выдержек из этого интервью.





Про промышленный рост и производство:





— Первый вопрос для людей — это состояние экономики. Что с ней происходит? Ведь для людей главное работа, зарплата, развитие предприятий и всего региона. И здесь мы видим, что та позитивная динамика, которая в крае была в прошлом году — а наша промышленность выросла на 4,4%, сохраняется. Это хорошие, высокие темпы. В этом году — чуть ниже, чуть меньше 3%, но всё равно это хороший показатель, учитывая наши объемы промышленного производства. Важно, что эта динамика будет продолжаться, потому что начинают выходить на проектную мощность ряд крупных проектов. Тот же комбинат «Еврохима» по производству калийных удобрений в Березниках, ряд новых проектов Лукойла, и другие.

Мы видим, что многие проекты, которые только планировались, переходят в практическую плоскость. При этом в ходе реализации они меняются в лучшую сторону, становятся больше. Только вчера общались с руководством «Метафракса». Они объявили, что хотят увеличить свой инвестиционный проект, комплекс «Аммиак-карбамид-меламин» стоимостью 950 млн евро, еще на 200 млн евро. Начали строить — поняли, что дело идёт, что есть рынок, и решили «догружать». Кроме того, сейчас идут переговоры с «Уралкалием». Будем подписывать с ними специнвестконтракт и выходить на строительство нового рудника. Есть позитивные подвижки и по Верхнекамской калийной компании, и у других серьезных проектов.

Серьезное оживление в этом году наблюдаем в лесном секторе. Это видно по растущим объемам отгрузки на железной дороге. У нас вообще в этом году железная дорога работает с рекордными темпами. Оживление есть у машиностроительного комплекса. При этом, в рост идут и небольшие компании. Также у нас, например, серьезно растет отгрузка того же оптоволоконного кабеля - как на внутреннем, так и на внешних рынках.

То есть мы видим, что те усилия, которые прикладываются для того, чтобы наши предприятия завести на новые рынки сбыта, обеспечить для них доступ к заказам «Газпрома», «Лукойла», «Россетей» — всё это даёт результат. Предприятия «вцепляются» в заказчиков, работают по их требованиям, адаптируются. Это оборачивается ростом заказов, инвестиций, зарплат, появляются новые рабочие места. Всё это даёт уверенность, что экономический рост будет продолжаться. И нам это позволяет уверенней планировать развитие региона в дальнейшем: строительство, благоустройство, и так далее.





Про отдачу от крупных инвест-проектов:





— Мы пока не ждём резкого роста налоговых поступлений от недавно запустившихся проектов. Пока что, в первую очередь, идёт рост объемов произведённой продукции. Далеко не всегда рост производства тут же откликается ростом налоговых доходов. Как правило, это происходит, когда создано много рабочих мест. Тогда да, сразу идёт пополнение из-за НДФЛ. Но сам по себе рост производства не эквивалентен росту налоговых доходов. Хотя в целом рост налоговых доходов в крае в этом году очень неплохой.





Про рынок труда и занятость:





— Рынок труда очень сложный вопрос. Потому что, если в целом говорить о параметрах, мы понимаем, что численность трудоспособного населения снижается. Даже анонсированные изменения в пенсионной системе не смогут до конца компенсировать эту ситуацию. При этом рынок труда очень неоднородный. У нас где-то дефицит, например, в лесном секторе. Наши «лесники» подвозят порядка ста человек из других регионов просто потому, что никто из местных не хочет идти на зарплату в 100 тысяч рублей в сезон, на работу вахтой на современной технике. Просто не могут найти людей.

С другой стороны — это вопросы к нашей системе образования. Кого мы готовим? И давайте честно скажем — далеко не везде и не всегда наши люди готовы браться за любую работу. Это не значит, что нужно опускать руки. Нужно работать, создавать программы и новые возможности по переобучению. Где-то через 40-50 лет мы придём к тому, что людям нужно будет в обязательном порядке получать второе высшее образование. Нужно тотальное, глубокое переобучение — мир слишком быстро развивается, становятся нужны новые навыки. По крайней мере, моему поколению точно нужно быть к этому готовым.

По мере того, как мы приводим в порядок дороги, строим новые развязки, по мере того, как увеличивается транспортная доступность территорий, проблемы занятости постепенно решаются. У нас сегодня люди, например, ездят на работу в Александровск, скажем, из Березников. Да, может, не очень удобно — 20, 30, или 40 минут в пути. Но для многих мегаполисов такое расстояние — почти что рядом. Чем больше строим дорог, тем лучше агломерационные эффекты, и тем ниже диспропорции и напряженность на рынке труда.





Про дорожное строительство:





— По поводу этого года есть ощущение, что мы остаёмся на том высоком уровне, который задали сами себе в прошлом году. И по ремонту, и по строительству дорог. Но, если честно, я не очень удовлетворён, потому что задача была рвануть вперед. А в начале строительного сезона мы завязли: оказались не в полной степени готовы документально. Проектная документация по ряду проектов не была сделана, потому что её просто оказалось некому делать на том уровне, какой нам требуется. Поэтому мы только сейчас выходим на Восточный обход, хотя должны были сделать это на несколько месяцев раньше. Корректировали документацию, потом экспертиза, потом оптимизация, затем — конкурсные процедуры.

С другой стороны — может, оно того и стоило, потому что изначально у нас стоимость проекта была порядка 1,5 млрд рублей по бюджету, а в итоге получилось менее миллиарда. Надо анализировать еще, конечно, почему так получилось. Радоваться этому можно только когда дорогу построят, и построят качественно. Но, в любом случае, мы выходим на Восточный обход, выходим на строительство других значимых проектов.

По улице Революции, это городской объект, пока, к сожалению, этого не случилось. Даже конкурс пока не объявлен. Прошли техническую экспертизу — произошло удорожание. Дорога технически сложная, отстаём. И это не кадровая, а системная проблема. Когда последние десять лет не строилось больших объектов, на хватает проектировщиков. Даже Москва испытывает их дефицит, а у нас еще такие низкие расценки по краю, очень низкая рентабельность. Особенно социальных объектов.

Заканчивая тему дорог: ремонты идут, будут хорошие объекты в этом году. Мы активно движемся по проекту расширения улицы Героев Хасана. Там идёт стыковка с федеральной трассой, строится и сама федеральная трасса, строится дорога на Березники. Наконец-то объявлен конкурс на выравнивание дороги на Шоссе Космонавтов. Важно и то, что мы поддерживаем темпы дорожного ремонта. Нам нужно следить — чем больше мы строим, тем больше денег забираем из текущих ремонтов. Но у нас итак их не хватает на эти цели. Здесь увлекаться тоже не надо. Надо, в первую очередь, нормально содержать уже имеющийся дорожный фонд. Нужен баланс. Очень хорошо, что федерация дала нам миллиард на дороги — и дальше будут давать, это продлено. Любые вложения в дороги можно только приветствовать.





Про социальные объекты:





— В этом году мы неплохо развернули социальные стройки. Пока это не самые сложные, но самые нужные объекты — детские поликлиники. Практически всё, что обещали людям — либо в стройке, либо объявлены, либо объявляются. Мы смогли поставить это на конвеер — у нас есть типовые проекты и свой отдел в управлении капитального строительства Пермского края, который этим занимается. С первыми поликлиниками были определённые проблемы — где-то с подрядчиками, где-то со стройкой. Переживали — и пережили. Сейчас там, где были проблемы, идёт наверстывание по графику — и с Кировской поликлиникой, и с другими.