Зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних обвиняют в подлоге

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В Кировский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя районной комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Госслужащий проходит обвиняемым по двум статьям: ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание, предусмотренное за преступления данного вида — лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По данным ведомства, госслужащий, опасаясь прокурорского реагирования за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, изготовил два заведомо ложных постановления о прекращении производств по административным делам за истечением сроков давности и заменил ими реально вынесенные постановления о привлечении к административной ответственности. Материалы дела направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.







