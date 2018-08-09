Прикамье оказалось на 34 месте среди субъектов РФ по доступности бензина Эксперты предполагают, что она будет расти из-за роста зарплат и стабилизации цен на топливо

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Фото: Константин Долгановский

Универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения субъектов РФ, составило рейтинг регионов нашей страны по степени доступности бензина для живуших там людей.

Пермский край оказался на 34 строчке рейтинга: прикамцы могут позволить себе купить 709 литров бензина АИ-92 в месяц на среднюю зарплату в регионе. Расчет проводился из средней цены бензина на середину июля текущего года, которая в Прикамье составила 41 руб. 27 копеек. При этом с начала года цена на топливо этой марки выросла на 8,6%.

Среди географических соседей Пермского края в рейтинге ближе всего к нам Республика Татарстан: 718 литров в месяц на человека при цене 40 руб. 54 коп. Она опередила Прикамье на 1 строчку, заняв 33-е место. Позади нашего региона оказался Башкортостан с 675 литрами при цене 40 руб. 59 коп., — 38-ая позиция, а также Удмуртская республика с 641 литром при цене 41 руб. 19 копеек.



Отметим, что традиционный конкурент Пермского края, Свердловская область, разместилась на 27-ой строчке с показателями 755 литров при цене 40 руб .54 копейки.

Первую строчку рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Его жители могут позволить себе купить 2010 литров бензина на среднюю месячную зарплату при цене 40 руб. 42 коп. Второе место досталось Москве — 1600 литров при цене 40 руб. 40 коп., а замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ — 1599 литров при стоимости литра бензина в 52 рубля (самая высокая средняя стоимость на середину июля 2018 года среди всех субъектов РФ).

На последней, 85-ой позиции оказалась Республика Дагестан — 457 литров при цене в 44 рубля за литр АИ-92.

Общий средний показатель по России 987 литров при средней цене топлива в 41 руб. 51 копейку.

Авторы исследования отмечают, что там, где бензин наиболее доступен населению, он при этом еще и, как правило, дороже. Так, наивысшая цена Аи-92 отмечена на Чукотке, в Якутии, Магадане и на Камчатке, где живут «зажиточные» россияне. Самый дешевый бензин в России продается в уральских и западносибирских регионах — в Челябинской, Курганской, Томской и Кемеровской областях.

Эксперты РИА Рейтинг не ожидают существенных изменений в расстановке позиций рейтинга доступности бензина в регионах в ближайшем будущем. Но в целом доступность бензина может увеличиться в силу наблюдающегося роста заработных плат и стабилизации цен на топливо, достигнутого административными мерами, заключается в обзоре.

Ознакомиться с полными результатами исследования можно здесь.