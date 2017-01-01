«Парму» покинул ещё один легионер Яник Морейра продолжит карьеру в греческом клубе «ПАОК»

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Ангольский центровой Яник Морейра покинул пермский баскетбольный клуб «Парма» и продолжит карьеру в греческом «ПАОКе». Причина — конец действия одногодичного контракта.

В «Парме» он набирал в среднем по 9,1 очка и совершал по 6 подборов.

Ранее ряды «Пармы» покинули Коди Миллер-Макинтайр, Иван Ухов, Максим Дыбовский, Алексей Вздыхалкин, Сергей Чернов, Фрэнк Гейнс, Трэ МакЛин.

Новичками команды в межсезонье стали Тайлер Ларсон, Коди Джастис, Рашард Келли, Эйгирдас Жукаускас, Майкл Хамфри.