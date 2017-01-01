В Соликамске откроют центр общественного контроля

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Форум «Городская среда. Дни Пермского края» партии «Единая Россия» в Соликамске

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Решение об этом принято в ходе форума «Городская среда. Дни Пермского края», прошедшего в минувшую пятницу в Соликамске. Организатором форума выступила партия «Единая Россия». Отметим, что форум состоялся уже второй раз, до этого аналогичное мероприятие состоялось в прошлом месяце в Кунгуре.

По словам организаторов, форум необходим, в первую очередь, для обучения активных жителей Верхнекамья общественному контролю в сфере городского хозяйства. В частности специалисты рассказали, как стать участником проекта «Городская среда», собрать все необходимые документы и правильно контролировать работы.

Надежда Малых, руководитель НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ»:

«Жители — это главный мотор проекта по благоустройству дворовых и общественных пространств, а также сферы ЖКХ. Поэтому нам такие обучающие форумы необходимы и мы всегда рады такому сотрудничеству».

Более 100 человек стали участниками четырех тематических площадок: «Опыт и перспективы благоустройства дворовых территорий», «Благоустройство общественных пространств как драйвер развития территорий, городская инициатива (инициативное бюджетирование, народный бюджет)», «Общественный̆ контроль — мотивация общественного участия», дискуссионная площадка по вопросам онлайн/офлайн вопросов в сфере ЖКХ, благоустройства и инфраструктуры.

Михаил Борисов, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия»:

«По итогам семинара на территории Соликамска будет создан местный центр общественного контроля «ЖКХ — контроль» на базе НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ». Здесь жители смогут снять вопросы по благоустройству дворовых и общественных территорий и ЖКХ».

В этот же день, еще до официального начала форума, региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Михаил Борисов осмотрел несколько дворов в Соликамске — участников проекта. Не всё оказалось гладко, много вопросов появилось к подрядчикам — за ними решено усилить партийный и общественный контроль.

Напомним также, что форум «Городская среда. Дни Пермского края» стал победителем конкурса социально-значимых проектов «Прикамский витамин».

Источник - пресс-служба партии «Единая Россия»