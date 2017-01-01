УЗПМ заключил контракт с немецкой компанией Glatt Ingenieurtechnik для производства линейки специализированных противогололёдных материалов

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Рустам Гильфанов

Безхлоридные реагенты для противогололёдной обработки аэропортов, дорог, мостов, а также противоморозные добавки для строительной отрасли планирует в ближайшие годы выпускать Уральский завод противогололёдных материалов. Предприятие заключило контракт с компанией Glatt Ingenieurtechnik (Веймар, Германия) на изготовление комбинированной производственной установки, которая позволит создать новую серию противогололёдных материалов.

Введение установки в эксплуатацию запланировано на 2019 год. На протяжении нескольких лет компания УЗПМ проводила лабораторные испытания по различным рецептурам в инженерно-технологическом центре Glatt (Веймар, Германия). В итоге испытаний на установке удалось подобрать наиболее эффективные технологии и составы для специализированных объектов.

Рустам Гильфанов, основатель Уральского завода противогололёдных материалов, исследователь:

— Разработка нового направления — это планомерное развитие отрасли зимнего содержания в России. Компания Glatt Ingenieurtechnik — ведущий производитель оборудования на европейском рынке. Благодаря сотрудничеству с ней мы создадим необходимые условия для производства нового поколения специализированных реагентов, отвечающих повышенным требованиям безопасности, эффективности и экологичности. Новое оборудование позволяет оптимизировать производственные затраты, контролировать все параметры процесса изготовления и выдавать уникальную продукцию высокого качества.

Общий объём инвестиций — более 300 млн руб. Проект получил одобрение на заседании Наблюдательного совета Регионального фонда развития промышленности (РФРП).

По словам Рустама Гильфанова, среди потенциальных потребителей новой продукции — крупнейшие аэропорты страны, дорожные службы, обрабатывающие мостовые сооружения, а также игроки строительной отрасли, которые нуждаются в противоморозных добавках для бетона для работы при отрицательных температурах.

Прогнозируемый спрос обусловлен нуждами российского рынка: ежегодно стране приходится закупать зарубежное сырьё для удовлетворения указанных потребностей.

«Важная составляющая для нас — увеличение налоговых отчислений в бюджет и рост рабочих мест на производстве в городе Краснокамске, где находятся наши промышленные площадки», — добавил владелец компании.

Справка: УЗПМ является одним из крупнейших производителей противогололёдных материалов на российском рынке, имеет собственный отдел разработок и владеет рядом месторождений. Производственные мощности находятся в Пермском крае. Предприятие работает с 2007 года, основатель УЗПМ — Рустам Гильфанов. Основная линейка продукции — экологичные многокомпонентные противогололёдные материалы, выпускаемые под маркой «Бионорд».