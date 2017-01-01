Экс-замминистра здравоохранения Прикамья получил штраф за мошенничество Ранее гособвинение просило для Павла Штэфана 2,5 года в исправительной колонии

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Сегодня, 31 июля, Орджонокидзевский районный суд вынес приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Пермского края Павлу Штэфану. Как сообщили «Новому компаньону» в районном суде, Павла Штэфана приговорили к штрафу в размере 450 тыс. руб.

Напомним, по версии следствия, в 2015-2016 годах Павел Штэфан получал денежные переводы по 30 тыс. руб. от начальника бюро судмедэкспертизы Александра Онянова за покровительство в рабочих делах. Всего за всё это время чиновник получил 420 тыс. руб., но никакого покровительства не оказал. В результате было заведено уголовное дело по статье «мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Со своей должности Павел Штэфан был уволен в 2016 году. Александр Онянов также покинул пост начальника бюро судмедэкспертизы.

Как сообщает РБК-Пермь, в суде Павел Штэфан пояснил, что впервые узнал о перечислении денежных средств в сентябре 2016 года и воспринял их как «дружескую материальную помощь». При этом вину в мошеннических действиях бывший чиновник признал. Обвинение потребовало для экс-чиновника наказание в виде 2,5 лет заключения в исправительной колонии со штрафом в 50 тыс. руб. Адвокаты, в свою очередь, просили суд переквалифицировать преступление в «покушение на незаконные действия» и назначить Штэфану штраф без ограничения свободы.