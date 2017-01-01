В пермском аэропорту установят пять телетрапов и обустроят перрон

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На территории нового терминала международного аэропорта «Пермь» начались работы по реконструкции рулёжной дорожки и обустройству перрона. После этого в терминале установят пять телетрапов, по которым пассажиры смогут переходить из здания аэровокзала напрямую в самолёт, не выходя на улицу.

По информации Министерства транспорта Пермского края, в рамках начатых работ на перроне оборудуют путь руления, обустроят водосточно-дренажную сеть, установят светосигнальное оборудование и освещение. После этого начнется монтаж телетрапов.

Губернатор Максим Решетников в своем аккаунте в Инстаграм прокомментировал начало работ. Он отметил важность установки телетрапов в максимально сжатые сроки и поручил краевому Минтрансу максимально ускорить процесс реконструкции.

Напомним, конкурс на проектирование, изготовку, доставку и монтаж телескопических пассажирских телетрапов для международного аэропорта «Пермь» объявили в конце июня. Итоги подвели 6 июля. Победителем стало ООО «Алексо» (г. Москва), сумма контракта составила почти 229 млн рублей. Срок выполнения работ — восемь месяцев.

Заказчиком проекта по реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» является Администрация гражданский аэропортов. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Работы проводит АО «Стройтрансгаз», победившее в ходе конкурсных процедур. Стоимость контракта - 506 млн рублей.

Источник: пресс-служба администрации губернатора