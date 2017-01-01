Под рухнувшим зданием в Кунгуре нашли тело погибшего мужчины

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Спасатели городской службы спасения города Кунгур нашли под завалом рухнувшего здания бывшего ремонтно-механического завода тело пропавшего человека. Им оказался 29-летний мужчина, он погиб.

Напомним, 30 июля в здании бывшего завода произошло обрушение крыши и стен. На место выехали спасательные службы, для разбора завалов использовались автокран и бульдозер. После этого кинологам с собаками удалось обнаружить место, где предположительно мог находиться человек. В течение получаса его тело было найдено и извлечено, им оказался мужчина 1989 года рождения.

В Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю сообщили, что начали доследственную проверку по факту происшествия. Следователи намерены выяснить, как на месте обрушения оказался человек. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.









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