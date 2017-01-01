Пермские учителя и родители откажутся от букетов ради детей

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В День знаний, 1 сентября, фонд «Дедморозим» проведёт благотворительную акцию «Цветы Жизни». Школьники вместе с родителями и учителями пермских школ откажутся от традиционных букетов цветов, которые дарят педагогам в День знаний. Сэкономленные средства направят детям, которые нуждаются в лечении, поддержке и уходе.

Организаторы напоминают, что на учебу по всему Пермскому краю пойдет более 36 тыс. школьников. Если хотя бы половина из них принесет букеты за 500 руб., то на цветы к Дню знаний будет потрачено более 9 млн руб.

«Столько цветов, которые дарят учителям на первое сентября, после праздников просто засыхают… Грустно», — делится мама одной из пермских школьниц, инициатор акции «Цветы жизни» Наталья Воронцова.

Она считает, что лучше помочь детям, и надеется, что акция найдет отклик в сердцах пермяков и станет традиционной.

В фонде «Дедморозим» отметили, что для того, чтобы принять участие в акции, не обязательно полностью отказываться от цветов учителям. Можно подарить один большой букет от класса, а сэкономленные средства направить на помощь детям.

«Если первого сентября учителя получат по одному букету, а остальные поздравления станут «Цветами жизни», то школьники смогут спасти от реанимации десять сверстников, дышащих с помощью аппаратов ИВЛ, или обеспечить уходом более пятисот сирот в больницах, или сохранить более ста новорождённых в семьях, либо совершить ещё какое-то невероятное количество чудес», — сообщают в «Дедморозим».

Организаторы призывают принять участие в акции всех неравнодушных родителей, школьников и учителей. Девятого августа на сайте фонда откроется регистрация для участников. Однако, родители и школы уже сейчас могут заявить о своём желании принять участие или задать вопросы по почте фонда info@dedmorozim.ru и по телефону горячей линии «Дедморозим» 270-08-70.

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