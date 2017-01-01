Власти Прикамья собираются увеличить самостоятельность муниципалитетов Когда закон примут, районы и городские округа смогут сами рассчитывать и предоставлять поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

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Фото: Игорь Катаев

20 июля губернатор Пермского края внёс в Заксобрание два законопроекта. Один из них касается наделения органов местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями по расчёту и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края, а второй — является проектом поправок в методику распределения межбюджетных трансфертов.

В пояснительных записках говорится, что в настоящее время распределение дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений осуществляется на подушевой основе. Для обеспечения более корректного распределения дотаций поселениям исходя из критерия нуждаемости предлагается передать полномочия Пермского края по выравниванию поселений на муниципальный уровень.

Передача полномочий не повлечет роста административных расходов на обеспечение исполнения переданного полномочия. Субвенции из бюджета края будут пополнять районные фонды финансовой поддержки поселений и распределяться муниципальными районами. При этом подушевые дотации городским округам из регионального фонда финансовой поддержки поселений по-прежнему будут предоставляться напрямую из бюджета Пермского края.

Также авторы законопроектов предложили предусмотреть вариант расчёта подушевой дотации, если ряд муниципалитетов в этом году не достиг по сравнению с прошлым годом прироста полученных подушевых налоговых доходов. В этом случае все деньги на подушевую дотацию будут распределены между районами, достигшими прироста налоговых доходов в расчёте на душу населения по итогам исполнения консолидированного бюджета территорий.

В целях повышения самостоятельности органов местного самоуправления при принятии решений в сфере межбюджетных отношений предлагается заменить понятие «предельного уровня бюджетной обеспеченности» на «минимальный». В документе говорится, что это позволит органам местного самоуправления районов самостоятельно определять критерий выравнивания бюджетной обеспеченности поселений.

Также предлагается упростить расчёт единого критерия выравнивания финансовых возможностей поселений, увеличив критерий выравнивания текущего года на индекс роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края.

Оба законопроекта планируется рассмотреть на пленарном заседании ЗС в первом чтении 16 августа. Закон предлагается начать применять, начиная с формирования бюджетов на 2019-2021 годы.

Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Елена Зырянова сообщила «Новому компаньону», что решение властей передать часть краевых полномочий на муниципальный уровень может быть связано с изменением архитектуры органов местного самоуправления.

Сейчас главным распорядителем трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности является краевое Министерство финансов. В рамках бюджета формируются фонды для дотаций на выравнивание, из которых деньги выделяются на районы и поселения. По словам Елены Зыряновой, чтобы выровнять уровень жизни населения, при расчете размеров дотаций используется большая система коэффициентов. Она учитывает и численность населения муниципального образования, и его экономическое развитие, особенности инфраструктуры, а также климатические и другие особенности территории.

Председатель комитета по бюджету отметила, что краевая методика достаточно сложная, и не факт, что полностью учитывает особенности развития территорий. «На местах людям всё равно виднее. Кроме того, методика год от года может меняться в зависимости от вектора развития региона. Мы отдаём районам эти полномочия, чтобы они могли эту методику чаще пересматривать и сделать её более гибкой».

После принятия этого закона представительные органы муниципальных районов будут должны пересмотреть свои нормативно-правовые акты и заложить в них принципы и порядок распределения межбюджетных трансфертов между поселениями. «Однозначно, это будут чёткие, понятные и, надеюсь, справедливые правила и подходы, которые будут способствовать развитию районов и решению задач в каждом конкретном поселении», — отметила депутат.

При этом Елена Зырянова не уверена, что муниципалитеты сразу начнут самостоятельно пересматривать методику, так для этого нужен очень высокий профессионализм кадров. «Пока нам важно заложить основы и предпосылки для повышения самостоятельности органов местного самоуправления. Скорее всего, муниципалитеты возьмут за основу нашу краевую методику. А считать по методике, особенно если она основана на статистических данных, сможет любой экономически и математически грамотный специалист», — добавила председатель комитета по бюджету.