Прокуратура потребовала для экс-замминистра здравоохранения Прикамья 2,5 года колонии Павла Штэфана обвиняют в мошенничестве в крупном размере

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Прокуратура запросила для экс-чиновника наказание в виде 2,5 лет заключения в исправительной колонии со штрафом в 50 тыс. руб., сообщает РБК-Пермь. Смягчающими вину обстоятельствами назвали частичное признание вины и наличие малолетних детей.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Павел Штэфан получал денежные переводы по 30 тыс. руб. от начальника бюро судмедэкспертизы Александра Онянова за покровительство в рабочих делах. Всего за всё это время чиновник получил 420 тыс руб., но никакого покровительства не оказал.

Со своей должности Павел Штэфан был уволен в 2016 году. Александр Онянов также покинул пост начальника бюро судмедэкспертизы.

В суде Павел Штэфан пояснил, что впервые узнал о перечислении денежных средств в сентябре 2016 года и воспринял их как «дружескую материальную помощь». При этом вину в мошеннических действиях бывший чиновник признал.

Суд собирается огласить приговор Павлу Штэфану 31 июля.