В Березниках начался снос «формальдегидных» домов

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Компания, победившая в конкурсе на снос «формальдегидных» домов в микрорайоне «Усольский-2» в Березниках, приступила к работе. Ей предстоит разобрать 58 двухэтажных домов (кварталы №13, 17, 18 и 22) на участке площадью 38,5 га, а также вывести весь строительный мусор. Срок — 75 дней.

Аукцион на право осуществить демонтаж прошёл в начале июля. Победителем признали ООО «МОНТАЖ-УРАЛ». 23 июля с Обществом заключили контракт. После сноса домов территорию предполагается использовать под многоэтажную застройку и дальнейшее развитие микрорайона «Любимов». Окончательное решение по участку краевое правительство примет позже. При этом земельный участок уже оснащен всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, что должно помочь сэкономить бюджетные средства при его подготовке к новому строительству.

Напомним, решение о необходимости сноса домов было принято еще в сентябре 2017 года. За это время власти провели масштабную подготовительную работу, в том числе, по переводу объектов из муниципальной собственности Березников в собственность Пермского края. Строительство самого микрорайона «Усольский-2» начали в 2007 году. Решение переселять березниковцев в ЖК «Любимов» приняли после того, как в уже построенных домах было выявлено значительное превышение предельно допустимой концентрации формальдегида.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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