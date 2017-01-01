За гибель школьницы в Краснокамске могут ответить сотрудники органов профилактики

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СУ СКР возбудил уголовное дело по статье «халатность».

Следствие полагает, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности и не смогли своевременно выявить, что 14-летную девочку в целях её безопасности нужно изъять у матери.

Причинно-следственную связь между бездействием должностных лиц системы органов профилактики по проведению социальной реабилитации и оказанию помощи это й семье ещё предстоит установить в ходе следствия, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Напомним, неделю назад в Краснокамске погибла 14-летняя девочка. Ряд СМИ сообщали, что погибшая и её мать находились в тяжёлом финансовом положении, и ребёнок мог умереть от истощения. По факту смерти девочки уже возбуждено уголовное дело «причинение смерти по неосторожности». Для определения точной причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза.