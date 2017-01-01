Власти Прикамья ожидают к концу года рост индекса промпроизводства на 2,5-3%

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Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Максим Решетников в интервью агентству «Интерфакс» оценил состояние промышленности региона.

«В силу того, что были завершены такие крупные проекты, объем инвестиций немного снижается, а вот индекс промышленного производства растёт: в прошлом году мы дали +4,4%. Рост индекса промпроизводства продолжается и в этом году: за пять месяцев он составил 2,8%», — отметил Максим Решетников.



До конца года глава региона прогнозирует, что индекс вырастет ещё на 2,5-3%.